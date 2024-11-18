В Мензелинском районе Татарстана создадут третий промышленный парк

В Мензелинском районе Татарстана создадут еще один промышленный парк. Он появится на федеральной трассе М7, возле населенного пункта Коноваловка. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома района Айгуль Гатина на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Есть инвестор, готовый прийти в район. На сегодня идет межевание земельного участка, готовится техническая документация на рассмотрение в градсовете», – рассказала представитель Мензелинского района.

Гатина отметила, что в 2017 году первый промышленный парк муниципалитета «Изыскатель» прошел государственную аккредитацию в Министерстве экономики РТ. Его общая площадь составляет 5,6 гектара. Сейчас на территории промпарка работают семь резидентов, его заполняемость – 78%.

Второй промышленный парк «Промзона-Мензелинск» прошел аккредитацию в Минэкономики РТ в 2019 году. Площадь парка составляет 3 га, заполняемость – 85%. На сегодня в нем работают восемь резидентов.

Агентство инвестиционного развития Татарстана курирует деятельность 17 частных промпарков. Они расположены в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском, Алькеевском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском, Сабинском, Тетюшинском, и Чистопольском районах, добавил генеральный директор АО «Проекты Татарстана» Булат Тимербаев.

По его словам, суммарно в этих промышленных парках работают около 114 резидентов, представляющих малый, средний и микробизнес.

«Самая главная проблема у курируемых парков – отсутствие готовых производственных помещений для размещения резидентов. Несмотря на это, собственными силами управляющих компаний медленными темпами ведется работа по строительству и капитальному ремонту помещений. Это, в свою очередь, дает увеличение заполняемости промпарков. Так, за 2021 – 2024 годы средняя заполняемость курируемых промпарков выросла с 26,2% до 50,3%», – подчеркнул Тимербаев.

Он отметил, что большинство этих промпарков по факту не являются площадками для успешной локализации субъектов малого и среднего бизнеса из-за отсутствия инженерной инфраструктуры. Для этого требуются значительные дополнительные финансовые вложения, констатировал гендиректор.

«В основном необходимы асфальтированные подъездные дороги к промпаркам. В Альметьевске это беда для промпарка. У них огромная партия стекла из Москвы доезжает до Казани в целом виде, а заезжает в промпарк, и стекло разбивается», – заметил он.

Во время обсуждения вопроса депутат Муслима Латыпова предложила создать реестр резидентов промпарков с указанием того, что они производят.

Депутат Марат Галеев убежден, что необходимо разработать документ по координации работы логистических центров.

«Такой документ обязательно нужен. Мы за последние три года создали 42 таких объекта. И они между собой разрозненно работают. Это частные площадки, они не скоординированы», – ответила парламентарию руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.