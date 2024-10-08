news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Мензелинском районе Татарстана «Лада» насмерть сбила женщину
Скопировать ссылку
В Мензелинском районе РТ 37-летний водитель автомобиля «Лада» сбил женщину.
По предварительным данным, водитель не заметил пешехода в темноте - женщина шла по дороге, на её одежде не было световозвращающих элементов.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400