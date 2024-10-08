В Мензелинском районе Татарстана «Лада» насмерть сбила женщину

В Мензелинском районе РТ 37-летний водитель автомобиля «Лада» сбил женщину.

По предварительным данным, водитель не заметил пешехода в темноте - женщина шла по дороге, на её одежде не было световозвращающих элементов.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.