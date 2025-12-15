В Мензелинском районе спасли рыбаков, застрявших на острове на реке Ик

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Мензелинском районе шесть рыбаков оказались на острове на реке Ик и не могли самостоятельно вернуться на берег. Лед в этом месте еще не окреп: его толщина не превышала 5 см, местами была открытая вода.

Спасатели Набережночелнинского ПСО МЧС России прибыли на место и с помощью судна на воздушной подушке «Хивус» доставили всех рыбаков на берег у села Новый Мелькен. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Рыбаков привлекут к ответственности за нарушение правил безопасности на воде: им грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. ‎

МЧС России настоятельно рекомендует не выходить на лед толщиной менее 7 см, особенно в темноте, при плохой видимости и в алкогольном опьянении. Кроме того, не стоит подходить близко к краю обрывистого берега – земля может обвалиться.