В Мензелинском районе РТ завершен ремонт дороги длиной два километра по нацпроекту

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мензелинском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги М7 «Волга» – Старый Иркеняш – Татарская Мушуга на участке км 6,5 – км 8,5. Протяженность отремонтированного участка составляет два километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из асфальтобетонной смеси А16Нн устроен выравнивающий слой, уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8 площадью более 14 тыс. кв. метров, обочины укреплены щебнем М-400 фр. на площади 6 тыс. кв. метров, нанесена дорожная разметка.

В качестве подрядчика выступило АО «Татавтодор», уточнили в ведомстве.

В текущем году на региональных дорогах Татарстана будет приведено в нормативное состояние более 150 километров автодорог, в том числе искусственные сооружения. Главными задачами остаются снижение аварийности, обеспечение сохранности дорог и достижение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Профильную комиссию Государственного совета РФ, курирующую реализацию этого нацпроекта, возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.