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В Мензелинском районе РТ внедорожник разбился о дорожный бордюр
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В Мензелинском районе в аварии пострадал водитель иномарки, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
По их словам, у села Кузембетьево водитель внедорожника Great Wall Hover на высокой скорости влетел в дорожный бордюр.
В результате иномарке снесло половину капота, машина вылетела с трассы, а автовладельца увезли медики.
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