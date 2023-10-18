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Руc Тат
Происшествия 18 октября 2023 09:37

В Мензелинском районе РТ внедорожник разбился о дорожный бордюр

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В Мензелинском районе в аварии пострадал водитель иномарки, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © Очевидцы

По их словам, у села Кузембетьево водитель внедорожника Great Wall Hover на высокой скорости влетел в дорожный бордюр.

Фото: © Очевидцы

В результате иномарке снесло половину капота, машина вылетела с трассы, а автовладельца увезли медики.

#ДТП в Татарстане
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