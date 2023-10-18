В Мензелинском районе РТ внедорожник разбился о дорожный бордюр

В Мензелинском районе в аварии пострадал водитель иномарки, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © Очевидцы

По их словам, у села Кузембетьево водитель внедорожника Great Wall Hover на высокой скорости влетел в дорожный бордюр.

Фото: © Очевидцы

В результате иномарке снесло половину капота, машина вылетела с трассы, а автовладельца увезли медики.