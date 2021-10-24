В Мензелинском районе появилась мемориальная доска памяти воина-афганца Газиззяна Галиева

Ветераны Афганской войны из Тукаевского, Мензелинского, Муслюмовского, Азнакаевского, Актанышского, Бугульминского районов Татарстана съехались на церемонию открытия мемориальной доски на доме, где живут мать и родственники Газиззяна Галиева, участника боевых действий в Афганистане. Он вернулся со службы живым, умер два года назад, сообщает «Мензеля-информ».



Фото: © «Мензеля-информ»

Благодаря организаторам мероприятия, оно приобрело межрайонный масштаб. На мероприятие в селе Старый Иркеняш Мензелинского района собрались дети, родственники, односельчане Газиззяна Галиева, представители общественных организаций, исполкома района.

«Подвиг вас, афганцев, является настоящим примером патриотизма для подрастающего поколения», – отметила на церемонии заместитель руководителя исполкома Мензелинского района по соцвопросам Нэля Бикеева.

Военный комиссар Мензелинского района Сергей Владимиров наградил инициатора события председателя Совета ветеранов Иркеняшского сельского поселения Хамзу Лотфуллина орденом «Генерал армии Маргелов».