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Ру Тат
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Транспорт
26 августа 2022  02:06

В Мензелинском районе построили дорогу длиной 2,4 километра к садовому обществу «Усай»

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В Мензелинском районе Татарстана построили подъездную дорогу протяженностью 2,4 километра к садовому товариществу «Усай», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«По госпрограмме министерству ежегодно выделяется финансирование в объеме 300 млн рублей на приведение в нормативное состояние подъездов к садоводческим обществам», – отметили в ведомстве.

В этом году будут отремонтированы 14 подъездных дорог общей протяженностью 16,4 километра, чтобы соединить 22 садовых товарищества.

В настоящее время ремонтируются подъезды к садовым обществам в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Пестречинском, Чистопольском районах.

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