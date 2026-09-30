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Общество 30 сентября 2026 15:49

В Мензелинском районе открылась первая модельная библиотека

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В селе Подгорный Байлар в рамках национального проекта «Семья» открылась первая в Мензелинском районе современная модельная библиотека. Об этом сообщает администрация Мензелинского муниципального района.

Согласно полученной информации, внутри библиотеки можно увидеть светлые пространства с удобной мебелью, интерактивные зоны для развития детей, высокоскоростной интернет и уютные уголки для семейного отдыха.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Национальной библиотеки Татарстана и усилиям коллектива Мензелинской межпоселенческой центральной библиотеки.

Праздник прошел тепло и весело. Сотрудники поблагодарили односельчан за доверие и пообещали сделать работу разнообразнее и творчески насыщеннее. Обновленная библиотека, как отметили в администрации, станет одним из культурных центров Мензелинского района, открытым для каждого.

#мензелинский район рт
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