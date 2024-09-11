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В Мензелинском районе неизвестные испортили 7 тыс. кв. м сельхозземель
В Мензелинском районе незаконно сняли и переместили плодородный слой почвы с 7 тысяч квадратных метров земель. Нарушение выявлено на берегу реки Мензеля, сообщили в Минэкологии РТ.
Пострадавший участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и является частью прибрежной защитной полосы Нижнекамского водохранилища.
Экологи уже направили материалы обследования в Управление Россельхознадзора по Татарстану и Волжско-Камское управление Росприроднадзора. Против нарушителей будут приняты необходимые меры.
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