В Мензелинском районе неизвестные испортили 7 тыс. кв. м сельхозземель

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Мензелинском районе незаконно сняли и переместили плодородный слой почвы с 7 тысяч квадратных метров земель. Нарушение выявлено на берегу реки Мензеля, сообщили в Минэкологии РТ.

Пострадавший участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и является частью прибрежной защитной полосы Нижнекамского водохранилища.

Экологи уже направили материалы обследования в Управление Россельхознадзора по Татарстану и Волжско-Камское управление Росприроднадзора. Против нарушителей будут приняты необходимые меры.