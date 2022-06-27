Театральный сезон в Мензелинском драмтеатре завершился премьерой «Еда для всех»

В Мензелинском драмтеатре имени С. Амутбаева состоялась премьере спектакля «Еда для всех» по фантастической комедии Тауфика аль-Хакима «Булмас, димә». Постановка стала завершающей в 86-м театральном сезоне.

«Премьера прошла отлично, зал был полным, зрители долго аплодировали и остались под впечатлением», — рассказала «Татар-информу» заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

По словам собеседницы агентства, заместитель главы района Наиль Хисамбеев поздравил коллектив с закрытием сезона, вручил грамоты главы района. Также директор театра Ильнур Гайниев выступил перед зрителями, вручил грамоты Министерства культуры Татарстана и театра.

Главный инженер театра Дамир Нуриев и портниха Розалия Баймурзина получили благодарственные письма главы района. Артисты театра Индира Гайфуллина-Фатхуллина, Нафис Гайфуллин, Зульфира Гараева, художник-декоратор Фирдинас Бадриев, звукорежиссер Ильшат Хузин были отмечены почетными грамотами Минкультуры РТ.

«86-й сезон был очень успешным. Театр принял участие во многих фестивалях различного уровня, гастролировал по городам Татарстана и России, состоялось открытие детского театрального кружка под названием „Надежда“, фестиваля бэби-театров „Ләкләк“. Также был проведен театральный Сабантуй и, конечно, подготовлено несколько премьер», — рассказала завлит театра.