В Мензелинском драмтеатре началась работа над премьерой «Пир. Чума»

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Самира Амутбаева началась работа над новой постановкой по произведению Александра Пушкина «Маленькие трагедии». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Нурсиба Адиева.

«Накануне в театр приехали москвичи — режиссер, балетмейстер и художник. Постановщиком выступит молодой режиссер Тимур Шарафутдинов, выпускник Государственного института искусств Узбекистана и совместной магистратуры Школы-студии МХАТ и Центра имени Мейерхольда», — отметила собеседница агентства.

Над постановкой также будет трудиться художник, выпускница Школы-студии МХАТ Юлия Ветрова и хореограф, выпускница Московского государственного университета культуры и искусств Анна Демидова.

Представители Москвы уже встретились с артистами и художественно-постановочной частью театра. Как отметил режиссер Тимур Шарафутдинов, постановка будет называться «Пир. Чума», где слово пир будет вычеркнуто.

Постановка спектакля стала возможной благодаря федеральной программе «Театры малых городов России».