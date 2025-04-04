В Мензелинске хотят построить плавучие беседки для семейного отдыха

В прошлом году в Мензелинске появился прокат водного транспорта. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ рассказал глава управляющей компании промышленного парка «Промзона-Мензелинск» Дамир Каюмов.

«Будет переоснащение. Появятся плавучие пристани, далее будут строиться плавучие беседки, чтобы люди могли там отдохнуть семьей, приготовить шашлыки», – ответил Каюмов «Татар-информу» на вопрос о том, что нового появится этим летом.

Пункт проката водного транспорта открылся на набережной реки Мензели в городе Мензелинске в 2024 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Его фишка в том, что пункт оснащен современными катамаранами, которые были разработаны и произведены на местной фабрике. Они оборудованы электромотором вместо педалей и не требуют физических усилий.

Благодаря нацпроекту в прошлом году была выделена субсидия. На эти средства закупили водные велосипеды, сап-доски, катамараны, для обеспечения безопасности на воде были приобретены спасательные жилеты.

Мензелинск расположен на южном берегу реки Камы (фактически – Нижнекамского водохранилища), в устье реки Мензели.