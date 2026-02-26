В Мензелинске швейный цех четвертый год отшивает экипировку для бойцов СВО
В швейном цехе «Za СВОих Мензелинск 116» продолжают изготавливать экипировку для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Мастерицы работают на добровольной основе уже четвертый год.
Цех был создан в октябре 2022 года после объявления мобилизации. Инициаторами выступили жительницы Мензелинска Русалина Кузьмина, Анна Колесникова, Надежда Камашева и Радмила Мустаева, которые объявили сбор женщин, умеющих шить. На призыв откликнулись около 20 человек, они принесли собственные швейные машины и начали работу в помещении магазина, где формировалась гуманитарная помощь.
Позднее для расширения производства были приобретены промышленные швейные машины. Две единицы оборудования закупила предприниматель Светлана Степанова, еще одну передал Николай Степанов. Дополнительную технику и оверлок предоставили волонтеры из Казани и коллектив медицинского училища.
5 марта 2023 года цех переехал в помещение в здании магазина «Пятерочка», арендованное Светланой Степановой. В настоящее время постоянную работу ведут две мастерицы – Лина Попова и Наталья Мыльникова.
«Кто, если не мы?» – так объясняют они свое участие в волонтерской деятельности.
По заявкам военнослужащих за три года были изготовлены разгрузочные системы, подсумки для гранат, медицинские сумки, тактические носилки, наматрасники для госпиталя в Лисичанске, флисовые кофты, шапки, сидушки, одеяла, толстовки и вещмешки.
«В срочном порядке мы за два дня сшили 100 вещмешков. Но тогда нас было около 20 человек», – сообщили мастерицы.
По их словам, изделия отшиваются в соответствии с конкретными запросами бойцов.
«Бойцы сами выходят на нас и говорят, что им нужно. Сначала шили теплые многослойные одеяла. Потом разведчики попросили тонкие, облегченные. Мы всему научились», – отметили они.
Финансирование закупки материалов осуществляется за счет средств военнослужащих и пожертвований жителей района. Поддержку оказывают Алексей Юдин, Егор Юдин и Елена Шкуркина. Готовую продукцию передают волонтеру Рауфу Низаметдинову, который доставляет ее в зону проведения СВО.
За 2025 год цех изготовил 105 толстовок, 53 шапки, 14 медицинских сумок, 109 антидроновых одеял, 22 свитшота, 12 тактических носилок, 429 облегченных антитепловизорных одеял, 121 пончо и 47 тактических рюкзаков. Также были отшиты парадные толстовки для волонтерской группы «Поддержим нашим Мензелинск».
На днях Лина Попова и Наталья Мыльникова были награждены медалями за помощь СВО в молодежном центре «Ялкын». По их словам, работа будет продолжена.
«Назад дороги нет. Будем шить до Победы. По зову души и сердца», – подчеркнули они.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.