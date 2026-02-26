В Мензелинске швейный цех четвертый год отшивает экипировку для бойцов СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В швейном цехе «Za СВОих Мензелинск 116» продолжают изготавливать экипировку для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Мастерицы работают на добровольной основе уже четвертый год.

Цех был создан в октябре 2022 года после объявления мобилизации. Инициаторами выступили жительницы Мензелинска Русалина Кузьмина, Анна Колесникова, Надежда Камашева и Радмила Мустаева, которые объявили сбор женщин, умеющих шить. На призыв откликнулись около 20 человек, они принесли собственные швейные машины и начали работу в помещении магазина, где формировалась гуманитарная помощь.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Позднее для расширения производства были приобретены промышленные швейные машины. Две единицы оборудования закупила предприниматель Светлана Степанова, еще одну передал Николай Степанов. Дополнительную технику и оверлок предоставили волонтеры из Казани и коллектив медицинского училища.

5 марта 2023 года цех переехал в помещение в здании магазина «Пятерочка», арендованное Светланой Степановой. В настоящее время постоянную работу ведут две мастерицы – Лина Попова и Наталья Мыльникова.

«Кто, если не мы?» – так объясняют они свое участие в волонтерской деятельности.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

По заявкам военнослужащих за три года были изготовлены разгрузочные системы, подсумки для гранат, медицинские сумки, тактические носилки, наматрасники для госпиталя в Лисичанске, флисовые кофты, шапки, сидушки, одеяла, толстовки и вещмешки.

«В срочном порядке мы за два дня сшили 100 вещмешков. Но тогда нас было около 20 человек», – сообщили мастерицы.

По их словам, изделия отшиваются в соответствии с конкретными запросами бойцов.

«Бойцы сами выходят на нас и говорят, что им нужно. Сначала шили теплые многослойные одеяла. Потом разведчики попросили тонкие, облегченные. Мы всему научились», – отметили они.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Финансирование закупки материалов осуществляется за счет средств военнослужащих и пожертвований жителей района. Поддержку оказывают Алексей Юдин, Егор Юдин и Елена Шкуркина. Готовую продукцию передают волонтеру Рауфу Низаметдинову, который доставляет ее в зону проведения СВО.

За 2025 год цех изготовил 105 толстовок, 53 шапки, 14 медицинских сумок, 109 антидроновых одеял, 22 свитшота, 12 тактических носилок, 429 облегченных антитепловизорных одеял, 121 пончо и 47 тактических рюкзаков. Также были отшиты парадные толстовки для волонтерской группы «Поддержим нашим Мензелинск».

На днях Лина Попова и Наталья Мыльникова были награждены медалями за помощь СВО в молодежном центре «Ялкын». По их словам, работа будет продолжена.

«Назад дороги нет. Будем шить до Победы. По зову души и сердца», – подчеркнули они.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.