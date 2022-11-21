В Мензелинске состоится I Всероссийский фестиваль бэби-театров «Ләкләк»

С 30 ноября по 2 декабря Мензелинский государственный татарский драмтеатр имени С. Амутбаева проведет I Всероссийский фестиваль бэби-театров «Ләкләк». В учреждении «Татар-информу» уточнили, что проект уникальный в масштабах России и не имеет аналогов, его учредителем является Министерство культуры РТ.

Мензелинский театр одним из первых в Татарстане в 2018 году открыл на своей базе бэби-театр и поставил спектакли «Татарский орнамент. Ожившие узоры» и «Хвостики». В 2021 году здесь же был проведен I творческий образовательный форум бэби-театров «Ләкләк».

Фестиваль пройдет при участии Первого театра из Москвы, независимого театрального проекта Марфы Горвиц, Татарского государственного театра кукол «Әкият», Казанского Театра юного зрителя, Тольяттинского театра кукол, Набережночелнинского театра кукол, Государственного театра кукол Удмуртской Республики.

В экспертный совет бэби-фестиваля вошли театральные критики Варвара Коровина, Анна Казарина, Наталия Каминская из Москвы, Нияз Игламов(Казань).

На фестивале будут представлены лекции, мастер-классы и круглые столы, посвященные работе и развитию данного направления театров. Также будет организован каждодневный показ спектаклей его участников.