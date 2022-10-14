В Мензелинске рассказали о добровольной помощи жителей района мобилизованным

Замглавы исполкома Мензелинского района по социальным вопросам Неля Бикеева рассказала «Татар-информу» о том, какие меры поддержки власти района оказывают мобилизованным гражданам и их семьям.

По ее словам, во время отправки призывников инициативная группа предложила организовать добровольный сбор для поддержки мобилизованных однодневной зарплатой. Также сейчас ведется адресная работа с родственниками и мобилизованными ребятами по разъяснению адресной поддержки каждой семье.

С начала объявления мобилизации в Мензелинском районе работает инициативная добровольческая группа граждан, которая занимается сбором средств и необходимых вещей. Кроме того, большинство предприятий и учреждений централизованно передают средства в фонд данной группы.

«Дополнительно сообщаем, районом был организован обзвон каждого мобилизованного по необходимости адресной поддержки. 8 октября была организована поездка родственников в танковое училище и доставка гуманитарных вещей. От района в поездке принял участие и лично встретился с мобилизованными гражданами района руководитель исполнительного комитета Марат Каримов», – дополнила Бикеева.

Что касается социальной поддержки: дети мобилизованных будут обеспечены беплатным питанием в общеобразовательных учреждениях. Также район из бюджета оплатит пребывание дошколят в детских садах.

Семьи мобилизованных получат право на бесплатное посещение спортивных сооружений и учреждений культуры, путевки в муниципальные лагеря района, бесплатное надомное обслуживание Центром социального обслуживания населения и Центром помощи семьям мобилизованных.

При необходимости близким военнообязанных окажут содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья. Организована волонтерская помощь, юридическое и иное сопровождение. А также на базе молодежного центра «Ялкын» открыт и действует пункт сбора вещей в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ».

«15 октября будет очередная отправка гуманитарной помощи мобилизованным. 17 октября запланирована встреча с семьями мобилизованных с приглашением представителей ведомств района для открытого диалога по возникающим вопросам на базе молодежного центра «Ялкын». Ведется личный прием руководителем районного военкомата, организован прием заявлений в кредитных учреждениях», – заключила Неля Бикеева.

О поддержке мобилизованных рассказали и сами волонтеры, которые сообщили, что молодежный центр «Ялкын» присоединился к движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В центре создан штаб для приема благотворительной помощи для наших мобилизованных солдат.

Как рассказывают волонтеры, неравнодушные жители района несут теплые вещи, продукты длительного хранения, студенты и школьники присылают рисунки и письма для наших солдат. Недавно гуманитарная помощь отправили для жителей Лисичанска.

«Буквально завтра мы с нашими волонтерами повезем всю собранную жителями Мензелинска гуманитарную помощь в танковое училище для наших мобилизованных. Мы с нетерпением ждем встречи, чтобы передать всю теплоту, нежность и доброту, собранную нашими жителями», – сообщили волонтеры.