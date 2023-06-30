В Мензелинске прошли досрочные выборы Президента Узбекистана

Граждане Узбекистана, проживающие в Мензелинском и Муслюмовском районах Татарстана, сегодня смогли принять участие в досрочных выборах Президента своей страны.

Проголосовать досрочно могут жители Узбекистана, которые не имеют возможности быть по месту жительства в основной день выборов – 9 июля.

Фото: Дифиза Нуриева

Для проведения голосования силами районной администрации была организована площадка в местном Дворце культуры, где были установлены кабинки для голосования. А для создания праздничного настроения творческими коллективами района была подготовлена праздничная программа. Всем желающим предлагалось угощение – чай на травах и сладости.

Некоторые из избирателей приходили с семьями, друзьями и коллегами. Как признавались многие, участие в жизни страны важно для каждого из них.

Фото: Дифиза Нуриева

Также районная администрация и главы сельских поселений обеспечили голосующих транспортом.

Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев поблагодарил руководство района за оказанную поддержку.

«Организована хорошая концертная программа, мы видим довольные лица наших граждан. Это делается для создания более благоприятных условий для жителей нашей страны. И голосуют они активно», — отметил он.