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В Мензелинске прошли досрочные выборы Президента Узбекистана
Граждане Узбекистана, проживающие в Мензелинском и Муслюмовском районах Татарстана, сегодня смогли принять участие в досрочных выборах Президента своей страны.
Проголосовать досрочно могут жители Узбекистана, которые не имеют возможности быть по месту жительства в основной день выборов – 9 июля.
Для проведения голосования силами районной администрации была организована площадка в местном Дворце культуры, где были установлены кабинки для голосования. А для создания праздничного настроения творческими коллективами района была подготовлена праздничная программа. Всем желающим предлагалось угощение – чай на травах и сладости.
Некоторые из избирателей приходили с семьями, друзьями и коллегами. Как признавались многие, участие в жизни страны важно для каждого из них.
Также районная администрация и главы сельских поселений обеспечили голосующих транспортом.
Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев поблагодарил руководство района за оказанную поддержку.
«Организована хорошая концертная программа, мы видим довольные лица наших граждан. Это делается для создания более благоприятных условий для жителей нашей страны. И голосуют они активно», — отметил он.
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