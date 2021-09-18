В Мензелинске проголосовал 94-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Тихонов

Фото: «Мензеля-информ».

На избирательном участке №1978, расположенном в здании гимназии города Мензелинска, проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тихонов. Об этом сообщает «Мензеля-информ».

Несмотря на свои 94 года, ветеран и сегодня в строю: ходит на своих ногах, трезво мыслит, переживает за будущее. Участник войны отметил, что ему небезразлично будущее страны.

Михаил Тихонов родился 2 мая 1927 года в деревне Кадряково Мензелинского района. Получил начальное образование. С 12 лет начал работать в колхозе разнорабочим: на ферме и поле. Служил в 357-м запасном полку учебно-пулеметной роты младших командиров Саратовской области. Через два месяца Михаил Яковлевич добровольцем пошел служить в ВДВ Подмосковья.

После войны служил на Дальнем Востоке. В 1950 году пошел в увольнение, но домой солдата не отпустили, так как началась война в Корее. Весь полк был отправлен служить на границу России и Кореи. Домой Михаил вернулся только 9 мая 1951 года. После службы Тихонов устроился работать мотористом в радиоузел города Ижевска.

Женился и с семьей переехал в Бугульму. В 1965 году семья вернулась в Мензелинский район. С супругой воспитали четверых детей. У Михаила Тихонова шесть внуков и десять правнуков.

