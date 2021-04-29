В Мензелинске по нацпроекту «Здравоохранение» построят детскую поликлинику

На территории Мензелинской центральной районной больницы в 2021 году будет построена новая детская поликлиника. Об этом сообщает «Мензеля-информ».

Объект здравоохранения появится благодаря национальному проекту «Здравоохранение», он будет рассчитан на 60 посещений в смену.

Накануне глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов провел совещании на территории будущего медучреждения. Во встрече приняли участие заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, руководитель исполкома района Камиль Назмиев, а также руководители и представители заказчика, проектировщики, подрядная организация.

Замминистра осмотрел участок, на котором появится новая детская поликлиника, также участники встречи обсудили вопросы строительства, реконструкции в перспективе других зданий Мензелинской ЦРБ.

В России с 2019 года реализуется национальный проект «Здравоохранение», разработанный на основании «майского указа» Президента РФ Владимира Путина. Его ключевые задачи — снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс. жителей, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 450 случаев на 100 тыс. населения, а от новообразований — до 185 случаев на 100 тыс. жителей.