В Мензелинске открыли две мемориальные доски в честь народных артистов Татарстана

Фото: пресс-служба Мензелинского драмтеатра имени Сабира Амутбаева

Сегодня в Мензелинске состоялось открытие мемориальных досок в честь легендарных артистов Мензелинского государственного татарского драматического театра им. Сабира Амутбаева. В доме №3 по улице Изыскателей — народных артистов Татарстана Фаеза и Илюсы Бадриевых, в доме №89 по улице Кадомцевых — народного артиста РТ Рустама Муллина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.

В мероприятии приняли участие директор театра Ильнур Гайниев, начальник отдела культуры района Разиля Галиева, главный режиссер театра Булат Бадриев и труппа в полном составе.

Народные артисты Татарстана Венера Нигматуллина, Разиля Муллина, Хафиз Хамматуллин, заслуженный артист РТ Раушания Галиуллина, заслуженный работник культуры РТ Нурсиба Адиева, артисты Ринат Бадретдинов и Ильяс Закиров поделились воспоминаниями о легендарных актерах театра.

Разиля Галиева поблагодарила коллектив от имени главы района за такую добрую традицию и сказала, что такие легендарные люди всегда останутся в сердцах мензелинцев.

В своей речи Ильнур Гайниев отметил, что все эти мероприятия проходят в честь 85-летия со дня основания театра, где и трудились народные артисты Татарстана Фаиз и Илюса Бадриевы, Рустам Муллин.

«Для нас они являются ярчайшим примером профессионализма и преданности любимому делу. Мензелинский театр для них стал родным домом, мы будем их всегда помнить и чтить», — добавил Гайниев.

В заключение сын Фаеза и Илюсы Бадриевых Булат Бадриев и супруга Рустама Муллина Разиля Муллина поблагодарили коллектив театра за инициативу и благое дело.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мензелинский драмтеатр подарил бюст своего основателя Сабира Амутбаева его родной деревне.