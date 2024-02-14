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В Мензелинске организации погасили 6,7 долга по налогам после вмешательства прокуратуры
В Мензелинске после вмешательства прокуратуры организациями погашена налоговая задолженность на 6,7 млн рублей, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что несколько организаций несвоевременно уплачивали налоги и сборы. Так, задолженность местной компании «Гранит» составляла более 3,6 млн рублей, ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ» – более 1,5 млн рублей, «Энергомонтаж» – более 1 млн рублей, ПОУ «Мензелинская автомобильная школа регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)» Республики Татарстан» – более 450 тыс. рублей.
В адрес руководителей организаций внесено представление об устранении нарушений. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования должники уплатили более 6,7 млн рублей налогов и сборов.
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