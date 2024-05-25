В Мензелинске наградили волонтеров, которые помогают бойцам СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

С самых первых дней специальной военной операции жители Мензелинского района РТ доказали, насколько они могут быть неравнодушными и отзывчивыми.

Накануне на базе молодежного центра «Ялкын» состоялось награждение волонтеров, которые, отложив все свои личные дела и заботы, ежедневно оказывают помощь военнослужащим, находящимся на СВО.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Волонтер из Мензелинска Эдуард Ягафаров, по инициативе которого состоялось это мероприятие, на своем автомобиле доставляет на передовую гуманитарную помощь для бойцов, он уже побывал там 32 раза. Эдуард поделился с участниками мероприятия, что, когда он доставляет гумпомощь, ребята не столько ждут продукты и вещи, сколько весточки из города, родного дома.

«Мензелинцы, которые сейчас находятся на фронте, должны быть спокойны за семью, близких и родных людей», — убежден волонтер.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Приказом председателя отделения Региональной общественной организации РТ за честное служение Отечеству, активную гражданскую позицию, за активную работу по гуманитарному обеспечению боевых подразделений, выполняющих воинский долг в зоне СВО, и верность Родине медалью «За содействие СВО» были награждены Рамиль Каримов, Егор Юдин, Тагирзян Шарипов, Айрат Галимов, Зульфия Гараева, Марина Зайнутдинова, Луиза Токарева, Рания Халиуллина, Светлана Нуриева, Айгуль Шамсемухаметова.

Медалью «За активное участие в волонтерском движении» награждены Ирина Михайлова, Евгений Вахнин, Любовь Наумова, Екатерина Московскина. Еще 20 мензелинцев-волонтеров получили благодарственные письма от имени командования и личного состава войсковой части №29656.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Как отметили волонтеры, которые пришли на торжество, они делают добрые дела не ради награды, а по зову сердца, для приближения долгожданной Победы.

«Мы на этот свет появились, чтобы делать добро. Хочу напомнить слова Аллаха: „Делитесь тем, чем я наделил вас. И если вы будете делиться, то я непременно одарю вас еще большим“. Ребята, находящиеся на СВО, — все они Герои. Дай Аллах, чтобы каждый из них вернулся живым и здоровым», — пожелала Роза Фахретдинова.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«У меня у самой трое сыновей. На сегодняшний день младший сын отдает воинский долг Родине — проходит срочную службу. В декабре он должен вернуться домой. Поэтому материнское сердце не может остаться равнодушным к чужой беде. Кто окажет помощь нашим ребятам, если не мы?» — добавила глава Байларского сельского поселения Зульфия Гараева.

Каждый житель сел Подгорный Байлар, Мияшево, Деуково помогают от чистого сердца. Из Байларского сельского поселения на СВО ушли четверо ребят. Один из них на днях вернулся в отпуск.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Каждый из ребят хотя бы раз в месяц выходит со мной на связь. Мне это очень приятно. Наши неравнодушные жительницы вяжут носки, мешками их мы отправляем на СВО, чтобы ноги наших ребят не мерзли в холодные дни. В огороде у меня растет петрушка, я ее бережно собрала и привезла девочкам-волонтерам, которые делают сухие супы. Каждый житель помогает чем может. За что я им очень благодарна», — отметила Зульфия Гараева.