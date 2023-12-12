В Менделеевском районе за 62 млн рублей открыли мост через реку Яблочко

Сегодня в Менделеевском районе РТ состоялось долгожданное для жителей села Абалачи событие — открытие нового моста через реку Яблочко.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, в деревне проживают примерно 280 человек. Мост находится посередине населенного пункта, он соединяет две его части. Старый мост 1978 года постройки был уже старым и изношенным.

Строительство моста стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Мост для деревни очень важен, в программе он был четыре года, и в этом году его наконец-то одобрили.

Работы на объекте начались 15 июня, а завершились 20 ноября. Его протяженность составляет более 25 метров, ширина — почти 10 метров. Мост покрыт фибробетоном. На возведение сооружения было выделено 62 млн рублей.

На открытии присутствовали глава района Радмир Беляев, депутат Совета Абалачевского сельского поселения Олег Тунгусков, глава Абалачевского поселения Раиль Сиразетдинов и жители села.

«Хочу сказать большое спасибо нашему руководству страны, республики и большие слова благодарности хочу сказать вам, дорогие жители. Пришли, несмотря на мороз, порадоваться вместе с нами. И я очень рад тому, что нам удалось это сделать. Вместо старого моста, который уже не соответствовал никаким нормам, мы сегодня открыли новый и соединили две части села хорошим транспортным узлом», — отметил Радмир Беляев.

За высокий профессионализм и коммуникабельность в процессе работы по реконструкции моста через приток реки Яблочко благодарственными письмами главы района награждены начальник участка ООО «А.Элит-групп» Булат Ахкиямов и начальник производственно-технического отдела Евгений Кузнецов.

В общей сложности на ремонт и строительство дорог Менделеевский район в этом году получил 223,2 млн рублей. На эти средства будет обновлено 19 километров дорог. Дополнительно на ремонт федеральной трассы М7 «Волга» направлено 2,8 млрд рублей.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.