В Менделеевском районе хотят перенести нефтепровод около Тихих Гор для постройки жилья

Нужно работать над переносом нефтепровода в районе Тихих Гор для того, чтобы построить новое жилье. Об этом на деловом понедельнике заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы обсудили тему переноса нефтепровода в районе Тихих Гор на уровне республики. Там есть вопросы, связанные со строительством нового жилья и действующей инженерной инфраструктуры. Мы получили много обращений по этому поводу от жителей. Мы должны этот вопрос продвигать», – отметил он.

По словам Беляева, на сегодня 122 дома там уже распределены, у застройщиков также есть заинтересованность в дальнейшем освоении этой территории.

В следующем году в Менделеевском районе планируют ввести 13 тыс. квадратных метров жилья, добавил Беляев.