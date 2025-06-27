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Общество 27 июня 2025 10:19

В Менделеевском районе восстановят волонтерский штаб, пострадавший от пожара

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Руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров поручил оказать помощь волонтерскому штабу в селе Мунайка, здание которого пострадало в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня утром глава района лично посетил место происшествия, осмотрел поврежденное помещение и дал поручение срочно выделить стройматериалы, а также закупить необходимое оборудование для продолжения работы штаба.

«Все мы знаем, как много волонтеры делают для фронта, для наших бойцов. Разумеется, приняли решение им помочь. Ремонт уже начали. Предоставим стройматериалы, поставим окна, радиаторы и закупим сушилки, вакууматоры и другое оборудование», – отметил Роберт Искандаров.

В здании штаба уже начался ремонт. На время восстановления волонтеров временно разместили в помещении местного исполкома.

Напомним, пожар произошел накануне. В штабе занимались сбором гуманитарной помощи для участников СВО, в том числе заготавливали сухие супы и продовольственные наборы.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района

#СВО #Волонтеры #менделеевский район
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