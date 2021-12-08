В Менделеевском районе в День Героев Отечества будут захоронены останки красноармейца

В Менделеевском районе в День Героев Отечества впервые состоится церемония захоронения останков и передача медальона погибшего красноармейца Григория Николаева.

В пресс-службе Менделеевского района ИА «Татар-информ» рассказали, что бойца нашли московские поисковики 8 августа этого года в ходе проведения поисковых работ в районе урочища Ханино Ржевского района Тверской области.

Костные останки единственного человека были обнаружены с помощью щупа в неглубокой воронке. В ходе эксгумации, проводимой последовательным методом, был обнаружен штатный смертный медальон с запиской. Сохранность записки хорошая, заполнена чернилами.

Событие пройдет на кладбище села Старое Гришкино при участии руководителей района. У Мемориала погибшим землякам также будет организован митинг и возложение цветов.

«Медальон погибшего солдата будет передан главе Старогришкинского поселения Валентине Мамаковой, так как прямых родственников у Григория Николаева не нашлось», — поделилась пресс-секретарь администрации исполкома Анастасия Шишкина.

Григорий Николаев родился в 1913 году в селе Старое Гришкино Бондюжского (ныне — Менделеевского) района ТАССР. Был призван в ряды Красной армии Бондюжским РВК в 1941 году. Погиб красноармеец в августе 1942 года в бою за деревню Ханино Ржевского района Калининской области.