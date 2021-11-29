В Менделеевском районе в Декаду инвалидов пройдет более 150 мероприятий

В Менделеевском районе Татарстана во время Декады инвалидов (с 1 по 10 декабря) проведут более 150 тематических мероприятий. Об этом на деловом понедельнике рассказал и.о. руководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин.

«Пройдут такие мероприятия, как вечер отдыха, концерты, тематический час и многое другое. Отдельные мероприятия будут проводиться в спортивных и культурных учреждениях», – сообщил он.

Глава района Радмир Беляев поручил обойти все торговые объекты и дома и проверить, созданы ли все условия для пользования ими лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день в Менделеевском районе проживают почти 1,5 тыс. инвалидов, среди которых больше 100 детей.