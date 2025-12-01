В Менделеевском районе усилили контроль за школьным питанием

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Роберт Искандаров обозначил ситуацию с организацией питания в школах как одно из приоритетных направлений работы. По его словам, на прошлой неделе началась серия проверок в образовательных учреждениях, и эта работа будет продолжена.

Особое внимание было уделено школе в селе Ижевка. До середины второй четверти дети там получали сухие пайки или приносили еду из дома. Роберт Искандаров подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

Для решения проблемы проведены встречи с сотрудниками школы, руководством, а затем и с родителями. Им представили найденный выход из ситуации. Уже на этой неделе в школе приступают к работе повар и его помощник.

Глава района поручил держать вопрос на постоянном контроле, поддерживать связь с родителями и педагогами. «Дети должны питаться качественно и полноценно в каждой школе», – отметил Роберт Искандаров.