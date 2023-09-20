В Менделеевском районе Татарстана выбрали новых глав поселений

Фото: депутаты Тураевского поселения, кто принимал участие в заседании

В Тураевском и Старогришкинском сельских поселениях Менделеевского района избраны новые главы. Там состоялись внеочередные заседания советов сельских поселений.

Главой Старогришкинского сельского поселения единогласно выбран Константин Алексеев. В Тураевском поселении главой избрана Гульнара Куляшева.

На фото Гульнара Куляшева

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, прежние главы сельских поселений ушли в отставку по собственному желанию.

На выборах депутата Тураевского сельского поселения явка составила свыше 90%, за Гульнару Куляшеву проголосовало более 65% избирателей.

На фото Константин Алексеев

На выборах депутата Старогришкинского сельского поселения явка превысила 91%, за Константина Алексеева отдали голоса более 92% избирателей.