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В Менделеевском районе Татарстана выбрали новых глав поселений
В Тураевском и Старогришкинском сельских поселениях Менделеевского района избраны новые главы. Там состоялись внеочередные заседания советов сельских поселений.
Главой Старогришкинского сельского поселения единогласно выбран Константин Алексеев. В Тураевском поселении главой избрана Гульнара Куляшева.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, прежние главы сельских поселений ушли в отставку по собственному желанию.
На выборах депутата Тураевского сельского поселения явка составила свыше 90%, за Гульнару Куляшеву проголосовало более 65% избирателей.
На выборах депутата Старогришкинского сельского поселения явка превысила 91%, за Константина Алексеева отдали голоса более 92% избирателей.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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