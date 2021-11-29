В Менделеевском районе Татарстана построят молочный комплекс за 600 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ

На территории Менделеевского района планируется строительство молочного комплекса на 400 голов дойного стада со шлейфом с замкнутым циклом производства продукции. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

Сегодня в Казани руководитель Менделеевского района Радмир Беляев, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и исполнительный директор ООО «Белогривка» Александр Березин подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта на территории ТОСЭР «Менделеевск».

Проект предполагает создание небольших фермерских хозяйств и производство молока за счет использования современных энергосберегающих технологий. Также на производстве предполагается усиление профилактики болезней у животных, закупка высокопродуктивной породы молочного скота, применение современной высокопроизводительной техники.

После расширения производства помимо молока планируется производить сыр и молочные продукты. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей с созданием 40 рабочих мест. Выход на производственную мощность через три года.