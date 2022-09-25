В Менделеевском районе Татарстана открыли три новые дороги за 252 млн рублей

В Менделеевске прошло торжественное открытие трех дорог, расположенных в поселке для многодетных, СНТ «Дружба 1-5» и по улице Октябрьская. Всего на работы было потрачено 252 млн рублей.

«На новую дорогу в поселке для многодетных было направлено 90 млн рублей, дорога в СНТ „Дружба 1-5“ обошлась в 22 млн рублей, по ул. Октябрьская — в 140 млн», — уточнили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

Так, в поселке насчитывается более 400 домовладений. Здесь было проведено щебенение дорог общей протяженностью 8,3 км. В 2023 году запланировано провести освещение, газоснабжение и водоснабжение.

Дорога в СНТ «Дружба 1-5, общая протяженность которой составила 2,5 км, построена по республиканской программе садоводческого движения. Улучшение дорожных условий позволит увеличить огородный сезон.

На 2023 год запланировано провести освещение и водоснабжение. Также задумано разбить парк возле стадиона и сделать к нему спуски с велодорожками.

Дорога по ул. Октябрьская возведена по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь обновлено 1,4 км асфальтового покрытия, благоустроена территория и установлено новое освещение.

Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года согласно поручениям Президента РФ Владимира Путина.