В Менделеевском районе Татарстана начали высаживать редьку масличную. Культуру будут использовать для производства растительного масла и выращивания семян. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор ООО «Колхоз „Кама“» Азат Галимов.

«Первый раз начали сеять редьку масличную. И, если не ошибаюсь, в Татарстане наше хозяйство единственное, где высаживают эту культуру. Она хорошо удобряет почву. Это родственник рапса, из нее выжимают масло. В целом не такая прихотливая, как казалось бы, но пока урожай не собрали, рано судить», — рассказал собеседник информагентства.

Галимов отметил, что редька масличная посеяна на площади около 300 га и первый урожай ожидается в августе.

Руководитель хозяйства также подчеркнул, что такую культуру достаточно выгодно реализовывать. «В среднем пшеница стоит 10 тыс. рублей за тонну, рапс — 20 тыс. рублей, а редька масличная — 40–50 тыс. рублей. Наш урожай закупит компания, которая работает с регионами России и европейскими странами. Скорее всего, она пойдет на экспорт», — уточнил он.

Редька масличная — сельскохозяйственная культура многопрофильного назначения. Ее выращивают на корм животным, для производства растительного масла, в качестве медоноса и для сидерации почв. Регион происхождения — Азия, где она долгое время распространялась как овощная культура. Содержание масла в семенах масличной редьки составляет 39–50%, клетчатки — 8,3%, белка — 23,9%.