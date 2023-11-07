В Менделеевском районе стартовало строительство комплекса жидких удобрений

На территории будущего комплекса жидких удобрений в Менделеевском районе началась заливка фундамента. Строители получили необходимое оборудование, на участке появилась тяжелая техника, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Дочернее предприятие АО «Аммоний» — «Новые удобрения» получило разрешение на строительство комплекса по производству жидких удобрений в конце октября. Расположится оно на одной площадке с химическим комплексом и займет 1,6 га.

Строители начали готовить свайное поле под основное оборудование и здания. Забито уже около 50 свай. На участке для налива автоцистерн приступили к обустройству фундамента. Территорию отсыпали гравием и провели обвязку. Следующим этапом станет монтаж емкостного оборудования.

Работы идут быстрыми темпами, в эксплуатацию проект намерены запустить в будущем году.

Предприятие будет выпускать 150 тыс. тонн продукции в год. На территории появятся блок приготовления КАС, сырьевой парк площадью почти 300 кубических метров, товарный парк, площадка для налива автоцистерн.

Строители также оборудуют подземную дренажную емкость и отдельную трансформаторную подстанцию для питания производства электричеством. Планируется, что менделеевский комплекс станет первым в ПФО производством жидких удобрений с повышенным контролем в области экологии.

Проект презентовали Раису Татарстана Рустаму Минниханову в августе этого года, когда он посещал химический комплекс с рабочей поездкой. Продукция менделеевского производства будет в первую очередь ориентирована на рынок регионов ПФО и республики.