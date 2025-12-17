В Менделеевском районе средняя заработная плата выросла до 98 тыс. рублей

В Менделеевском районе зафиксирован рост средней заработной платы — по итогам года она составляет почти 98 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил глава района Роберт Искандаров.

Основная часть трудоспособного населения занята на химическом комплексе «Аммоний». В ближайшее время предприятие ждет расширение: утвержден проект строительства нового комплекса по производству карбамида и аммиака «Аммоний 2».

Менделеевск исторически остается городом химиков. Именно здесь формировалась химическая отрасль России и республики, и этот статус район сохраняет до сих пор. На территории муниципалитета работают два крупных промышленных предприятия — химический завод имени Карпова и химический комплекс «Аммоний».

По словам главы района, в 2024 году значительно вырос объем отгруженной продукции. Валовой территориальный продукт составил 33,9 млрд рублей. Объем отгруженных товаров достиг 34,7 млрд рублей, что составляет 110,9 процента к предыдущему периоду. Численность занятых в экономике сохраняется на уровне 15,5 тысячи человек. Средняя заработная плата выросла с 88,6 до 97,9 тысячи рублей, показав рост более чем на 21%.

Одной из ключевых точек роста для развития предпринимательства в районе остается территория опережающего развития. Сегодня ее резидентами являются 19 компаний, еще пять предприятий работают в индустриальном и промышленном парках. Отмечается рост занятости местного населения в сфере бизнеса.

Положительная динамика наблюдается и в демографической ситуации. Впервые за 15 лет в Менделеевском районе снизился отток населения. Существенно вырос туристический поток: за год район посетили около 70 тысяч человек. Для сравнения, еще пять лет назад этот показатель составлял порядка 15 тысяч туристов.