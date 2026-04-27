В Менделеевском районе сообщили о кадровых изменениях в сфере спорта
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров на деловом понедельнике сообщил о кадровых изменениях в системе спортивных учреждений.
На должность директора конноспортивной школы «Фаворит» назначен Рашат Фаизов. Он имеет трудовой стаж более 45 лет. В 2016–2024 годах возглавлял Управление по делам молодежи и спорту района, с 2024 года занимал пост директора стадиона имени Дмитрия Менделеева.
Фаизов имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан».
Глава района поздравил его с назначением и пожелал успехов в дальнейшей работе.