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В Менделеевском районе РТ завершены работы по выпрямлению русла Тоймы — видео
В Менделеевском районе Татарстана завершены работы по выпрямлению русла реки Тоймы на участке протяженностью 400 метров. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, русло выправили, а также укрепили берега камнем, расчистили их от поросли. Работы обошлись в 12 млн рублей.
«Решение было необходимым, поскольку из-за узкого горла и изгибов реки при таянии лед не уходил, впоследствии подтапливало „Ушковские острова“. Чтобы этого не происходило, специалисты провели выправление русла. За этой работой — большой щепетильный труд», — прокомментировал сделанное глава района Радмир Беляев.
Большая работа была проведена и по расчистке протоки на территории «Ушковских островов». Там вырубили кустарники, убрали мусор, заросли, илистые отложения. Углубили, засыпали чернозем и засеяли многолетнюю траву по откосам.
На следующий год планируется благоустройство прилегающей территории Тоймы, также будет смонтирован навесной пешеходный мост через реку. Он соединит город и парк «Ушковские острова». Его протяженность составит 24 метра.
Конструкции и их монтаж обойдутся в 10 млн рублей.
Фото и видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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