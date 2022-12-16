В Менделеевском районе РТ в один день открыли сразу три фермы

В Менделеевском районе Татарстана впервые за несколько лет открыли сразу три важных животноводческих объекта. Это две фермы на 100 голов крупного рогатого скота и откормочная база на 200 голов, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

В запуске объектов принял участие глава муниципалитета Радмир Беляев. Их создание стало возможным благодаря грантам Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Мы открываем сразу три фермы. Такое в Менделеевском районе происходит впервые за много лет. Нам есть куда расти — потенциал района в сфере сельского хозяйства огромен. Уверен, благодаря сформированной на сегодняшний день команде аграриев нам это под силу. Каждый глава КФХ, чьи объекты мы сегодня открываем, для нас герой», — отметил в своей речи глава Менделеевского района.

Радмир Беляев также поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова и министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова за поддержку и помощь в развитии сельского хозяйства района.

Первой открыли откормочную площадку на 200 голов КФХ Миндубаев в Монашевском сельском поселении. Объект возвели на средства гранта регионального Минсельхозпрода по программе развития семейных ферм. На данный момент в хозяйстве содержатся 50 голов КРС.

В Камаевском поселении открыли семейную животноводческую ферму на 100 голов по тому же гранту. В КФХ Хайриева содержатся 195 голов КРС. В 2011 году фермер уже выигрывал грант на 700 тыс. рублей в рамках республиканского конкурса «Развитие семейных животноводческих ферм» и построил ферму на 24 головы КРС.

За счет собственных средств была открыта молочно-товарная ферма на 100 голов КФХ Гулиев. В хозяйстве на сегодня содержится 61 голова КРС.