В Менделеевском районе РТ состоялось открытие патриотического мини-музея и памятника

В приюте «Камские зори» города Менделеевска состоялось открытие патриотического мини-музея благодаря выигранному гранту, а в деревне Карманково появился новый памятник на средства самообложения. Об этом пишут «Менделеевские новости».

В экспозиции музея представлены 28 медалей «Легенды Победы», истории семи Героев Советского Союза — выходцев из Менделеевска, альбомы, литература на военную тематику.

Открытие мини-музея в приюте прошло при участии замглавы Лейсан Галеевой, прокурора района Ришата Шакирова, директора приюта «Камские зори» Павла Миронова.

Сотрудники приюта и воспитанники организовали праздничное мероприятие, посвященное 9 Мая. Более 30 воспитанников исполняли музыкальные композиции, танцевали, рассказывали стихи о войне, а в финале концерта под легендарную песню «День Победы» маршировали и подарили гостям памятные сувениры в виде Георгиевской ленты.

В деревне Карманково на мраморной плите высечены имена 27 земляков, погибших на полях боя и 13 — вернувшихся с Победой. Именно 40 человек ушли защищать Родину с маленькой деревни, где война коснулась каждой семьи.

Сейчас в Карманкове проживают две труженицы тыла и один представитель детей войны.

«Возле обелиска будут проводиться патриотические мероприятия, за порядком территории обещали следить жители села», — сказала глава Старогришкинского поселения Валентина Мамакова.

Жителей и гостей деревни с историческим событием поздравила заместитель главы района Лейсан Галеева. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику.

Фото: «Менделеевские новости».