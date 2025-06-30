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Общество 30 июня 2025 20:24

В Менделеевском районе РТ открыли обновленный мост через реку Возжайка

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В Менделеевском районе РТ открыли обновленный мост через реку Возжайка

В селе Камаево Менделеевского района Татарстана после капитальной реконструкции открыт мост через реку Возжайка. Объект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В торжественном мероприятии принял участие руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров.

«Этот объект имеет важное значение для всего района. Работы начались в прошлом году, все выполнено качественно и в срок. Благодарю строителей за ответственную работу», – отметил он.

Первый каменный мост с освещением в селе был построен в 1988-1989 годах и с тех пор неоднократно подвергался ремонту. Возросшая нагрузка и износ конструкции потребовали проведения капитальной реконструкции.

Стоимость проекта составила 215,6 млн рублей. Протяженность нового моста – 50 метров.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#национальные проекты
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