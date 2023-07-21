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Руc Тат
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Происшествия 21 июля 2023 15:17

В Менделеевском районе РТ легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

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Накануне в Менделеевском районе РТ произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии, накануне в районе полудня на автодороге Брюшли – Менделеевск водитель автомобиля «Лада Приора» совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП мужчина погиб.

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  • Очевидцы
#ДТП жертвы
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