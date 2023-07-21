news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевском районе РТ легковушка вылетела в кювет, водитель погиб
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Накануне в Менделеевском районе РТ произошло смертельное ДТП.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии, накануне в районе полудня на автодороге Брюшли – Менделеевск водитель автомобиля «Лада Приора» совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП мужчина погиб.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2