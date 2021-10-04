В Менделеевском районе работы по программе «Наш двор» завершены на 95%

В Менделеевском районе РТ завершается благоустройство по программе «Наш двор». В этом году капитальное обновление проведут в 13 дворах города и района. На сегодняшний день работы выполнены на 95%. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

На днях дворы посетил руководитель исполкома Радмир Беляев. Во время выезда он ознакомился не только с ходом работ по благоустройству дворовой территории, но и с ремонтом многоквартирных домов. В 2021-м ремонт проводится в десяти домах. Беляев пообщался с жителями, выслушал их мнение, вопросы и предложения по проводимым работам.

«Приняли все сказанное во внимание. Есть над чем работать, проблемные вопросы будем устранять. Также в ближайшее время определим даты и в ряде дворов вместе с жителями проведем озеленение. Общими усилиями и в единой команде будем делать наш город лучше и комфортнее», — сказал он.

15 октября в некоторых дворах Менделеевска, где проводится программа «Наш двор», планируется провести субботники, будут высажены деревья.

В 2020 году в Менделеевском районе было отремонтировано 15 дворов площадью 24,1 тыс. квадратных метров. В будущем году муниципалитет ожидает ремонта двух дворов в Менделеевске по адресам: ул. Гагарина, №7 и ул. Трудовая, №3. Топ-200 дворов Татарстана для приоритетного благоустройства в 2022 году по президентской программе «Наш двор» был определен путем голосования, в котором участвовали 170 тыс. татарстанцев.