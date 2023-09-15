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В Менделеевском районе разбился пилот дельтаплана
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В Менделеевском районе погиб дельтапланерист, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о гибели человека поступило вечером 15 сентября.
У села Бизяки у улицы Набережная потерпел крушение мотодельтаплан.
В результате падения погиб 57-летний пилот дельтаплана.
Причина происшествия устанавливается.
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