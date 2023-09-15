В Менделеевском районе разбился пилот дельтаплана

В Менделеевском районе погиб дельтапланерист, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о гибели человека поступило вечером 15 сентября.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

У села Бизяки у улицы Набережная потерпел крушение мотодельтаплан.

В результате падения погиб 57-летний пилот дельтаплана.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причина происшествия устанавливается.