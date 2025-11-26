news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 ноября 2025 10:37

В Менделеевском районе состоялось заседание РМО учителей татарского языка

Читайте нас в
Телеграм
В Менделеевском районе состоялось заседание РМО учителей татарского языка
Фото: Татарско-Челнинская основная общеобразовательная школа

В школе Татарских Челнов Менделеевского района Татарстана состоялось заседание районного методического объединения учителей татарского языка. Участников мероприятия приветствовали на татарском языке активисты «Юнармии» и «Движения первых». Также к собравшимся обратилась глава Татарско-Челнинского сельского поселения Татьяна Кузнецова, а с программой мероприятия учителей татарского языка ознакомила директор школы Татьяна Сандакова.

Фото: Татарско-Челнинская основная общеобразовательная школа

Учитель татарского языка и литературы школы Татарских Челнов, педагог с 43-летним стажем Светлана Ситдикова провела открытый урок татарского языка в 6-м классе. Гости отметили, что ученики, для большинства из которых татарский язык не является родным, хорошо справились с заданиями, была видна системная работа учителя.

После урока для участников мероприятия была организована экскурсия по образовательному учреждению. Состоялся концерт, в котором прияли участие учащиеся классов с 1-го по 9-й. В концерт вошли номера на русском и татарском языках, а также песни, стихи, танцы и сценки, видеофрагменты, созданные на примере известных телепередач.

Фото: Татарско-Челнинская основная общеобразовательная школа

Рабочее совещание завершилось обсуждением плана работы РМО учителей татарского языка и литературы. Подвела итоги и вручила сертификаты участникам руководитель объединения Эльмира Гильфанова.

#татарский язык в школах #татарский язык #менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

26 ноября 2025