«Культура без прикрас»: Менделеевский район проведет «Гырон Быдтон»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В деревне Енабердино Менделеевского района 29 июня пройдет республиканский праздник «Гырон Быдтон». Одним из главных его гостей станет Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщили организаторы события на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Когда проживаешь в Казани, выехать в Менделеевск без повода, наверное, сложно. Гырон Быдтон – хороший повод посмотреть и посетить город», – заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Радмир Беляев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главным событием праздника станет театрализованная постановка «Италмас», в которой будут раскрыты мифы и легенды удмуртского народа. По словам Радмира Беляева, Менделеевский район намерен сделать желтый цветок «италмас» своим новым брендом. Хедлайнерами праздника станут победительницы международного конкурса «Евровидение-2012» «Бабушки из Бураново».

«В Татарстане есть крутая тенденция – мы перестали уходить в китч. Большинство людей, которые живут в городской среде, зачастую устают от всего искусственного, напыщенного и непонятного. Мы будем стараться передать зрителям настоящую традиционную культуру без прикрас», – рассказал сценарист праздника Павел Александров.

Павел Александров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Гостей праздника также ждут конкурс женской красоты и мужской силы «Чиберина» и «Батыр», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, знакомство с традиционной удмуртской кухней, выставка-продажа изделий ремесленников и многое другое. В день праздника также будет зарегистрирован брак – состоится традиционная удмуртская свадьба.

Праздник-фестиваль удмуртской культуры организован при финансовой поддержке химического предприятия «Аммоний».

Юрий Разбежкин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Основная цель предприятия – развитие комфортной городской среды таким образом, чтобы люди, которые работают на предприятии, не уезжали. У нас можно найти все то же самое, что есть в крупных городах», – сообщил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.