В Менделеевском районе по программе самообложения открыли новую детскую площадку

В Татарско-Челнинском сельском поселении Менделеевского района ко Дню России состоялось открытие новой детской площадки. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы муниципального образования Лейсан Галеева.

Участие в мероприятии приняли замглавы Лейсан Галеева вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии Миляушой Макаровой и главой поселения Татьяной Кузнецовой.

Данная площадка стала возможна благодаря программе самообложения.

«Я рада, что село преображается с каждым годом, — сказала докладчица. — В жизнь претворяются планы, которые мы задумываем — и в этом есть помощь властей республики и района и, конечно, заслуга местного населения — ведь результат самообложения налицо. Нам остается беречь созданное и не терять активности в решении проблем своего села».

После завершения игровой программы дети получили в качестве призов блокноты.

Напомним, республиканская программа самообложения граждан подразумевает софинансирование средств жителей. Так, к каждому 1 рублю республика добавляет еще 4.