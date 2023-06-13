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В Менделеевском районе по программе самообложения открыли новую детскую площадку
В Татарско-Челнинском сельском поселении Менделеевского района ко Дню России состоялось открытие новой детской площадки. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы муниципального образования Лейсан Галеева.
Участие в мероприятии приняли замглавы Лейсан Галеева вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии Миляушой Макаровой и главой поселения Татьяной Кузнецовой.
Данная площадка стала возможна благодаря программе самообложения.
«Я рада, что село преображается с каждым годом, — сказала докладчица. — В жизнь претворяются планы, которые мы задумываем — и в этом есть помощь властей республики и района и, конечно, заслуга местного населения — ведь результат самообложения налицо. Нам остается беречь созданное и не терять активности в решении проблем своего села».
После завершения игровой программы дети получили в качестве призов блокноты.
Напомним, республиканская программа самообложения граждан подразумевает софинансирование средств жителей. Так, к каждому 1 рублю республика добавляет еще 4.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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