news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 июня 2025 15:51

В Менделеевском районе по нацпроекту завершают строительство нового ФАП

Читайте нас в
Телеграм

В селе Мунайка Менделеевского района завершается монтаж модульного здания нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Строительство ведется благодаря федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: Минздрав РТ

Ранее мы писали, что в 2025 году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в 19 муниципальных образованиях Республики Татарстан будут построены 34 фельдшерско-акушерских пункта.

#минздрав рт #нацпроекты #ФАПы #менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

22 июня 2025
Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

22 июня 2025