В Менделеевском районе по нацпроекту завершают строительство нового ФАП

В селе Мунайка Менделеевского района завершается монтаж модульного здания нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Строительство ведется благодаря федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: Минздрав РТ

Ранее мы писали, что в 2025 году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в 19 муниципальных образованиях Республики Татарстан будут построены 34 фельдшерско-акушерских пункта.