В Менделеевском районе планируют запустить производство кормов для рыб

В Менделеевском районе Татарстана планируется запуск производства кормов для рыбоводства. О перспективном проекте сообщили в ходе выездной встречи главы района Роберта Искандарова с резидентами промышленного парка «Менделеевск 2.0».

Новое направление может стать одним из ключевых для развития экономики района, особенно с учетом курса на импортозамещение в сфере аквакультуры. По данным Росрыболовства, в 2024 году производство отечественных кормов для рыб достигло 93,4 тыс. тонн, что вдвое превышает показатели 2023 года. С начала 2025 года в стране уже произведено 74,5 тыс. тонн такой продукции. Параллельно российские компании увеличивают объемы производства рыбопосадочного материала, адаптированного к природно-климатическим условиям.

Проект по выпуску сухих кормовых добавок в Менделеевском районе находится на стадии подготовки. Начало активной фазы работ ожидается при наступлении благоприятных условий, после чего темпы строительства планируется существенно увеличить.

«Сейчас резидентам необходимо представить четкие графики и нарастить темпы строительства. В целом на 28 гектарах запустят восемь производств, что поможет создать более 500 новых рабочих мест и обеспечит рост социально-экономических показателей района», — отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

В промышленном парке «Менделеевск 2.0» в настоящее время завершается строительство и монтаж объектов восьми резидентов.

В основном это предприятия, ориентированные на выпуск техники, автокомпонентов и комплектующих для различных отраслей промышленности. На ряде площадок уже завершены подготовительные работы, и, по оценкам резидентов, объекты находятся в высокой степени готовности к запуску.

В частности, ООО «Партнер» завершило устройство фундаментов и приступило к монтажу металлоконструкций, кровли и благоустройству территории, начаты внутренние работы. ООО «Залп» также завершило основные строительные этапы и продолжает обустройство здания.

ООО «Мультипак» ведет подготовку площадки, завозит материалы и выполняет земляные работы. ООО «Кама» завершило устройство фундаментов и приступило к монтажу конструкций и колонн. ООО «Тулпар» продолжает строительно-монтажные работы, ведет сборку конструкций и уже закупило необходимое оборудование.