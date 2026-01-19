news_header_top
СВО 19 января 2026 08:16

В Менделеевском районе перечислят однодневный заработок в поддержку СВО

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил о принятом решении возобновить традицию оказания помощи участникам специальной военной операции.

По его словам, бюджетные учреждения района примут участие в акции и перечислят свой однодневный заработок на нужды военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Роберт Искандаров также обратился ко всем организациям, учреждениям и предприятиям района с предложением поддержать инициативу и присоединиться к акции. Он подчеркнул, что любой вклад является реальной помощью и важной формой поддержки защитников страны.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

#СВО
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

