23 сентября в деревне Актазики Монашевского сельского поселения в Менделеевском районе открылся новый дом-музей марийской культуры «Тошто памаш». Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы Лейсан Галеева.

Дом-музей марийской культуры был открыт в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Он расположился в здании 1972 года постройки, в котором ранее размещалась школа, потом ФАП.

Музей появился по инициативе местных жителей. Все экспонаты были собраны в деревне. Самый старый и ценный из них — это деревянная кровать, которой уже более 120 лет. В коллекцию музея также вошли бочка для медовухи, сундук-чемодан, кухонный шкаф — всего 250 экспонатов.

«Благодарю всех, кто вложил душу и силы в открытие этого музея. Вы сделали большое дело для сохранения культуры и традиций. Сейчас важно вместе с краеведческим музеем работать в тандеме и развивать дом-музей, знакомя с ним жителей и гостей нашего района», — отметила на совещании заместитель главы Лейсан Галеева.