news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
3 апреля 2022  00:37

В Менделеевском районе открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт

news_top_970_100
В Менделеевском районе открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Актазики в Менделеевском районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом пишут «Менделеевские новости».

В первый день с работой ФАПа ознакомились руководитель района Радмир Беляев, глава Монашевского поселения Ростислав Иосифов, главный врач Центральной районной больницы Оксана Бахматова. Они отметили, что в новом медучреждении созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи.

«Необходимо сохранить здоровье наших пожилых сельчан, детей. С большой радостью мы открываем этот объект», — сказал Радмир Беляев.

Благодарственное письмо руководителя района за вклад в организацию и проведение строительно-монтажных работ социально-значимого объекта вручили начальнику планово-технического отдела Управления инвестиционного и инфраструктурного развития района Казбеку Раджабову. Также благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения удостоили заведующую Актазинским ФАПом, фельдшера Центральной районной больницы Елену Степанову.

После церемонии перерезания символической ленточки гости и жители осмотрели помещения нового ФАПа. Важное событие украсил творческий коллектив местного ДК.

Фото: «Менделеевские новости».

#фельдшерско-акушерские пункты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное