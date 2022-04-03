В Менделеевском районе открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Актазики в Менделеевском районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом пишут «Менделеевские новости».

В первый день с работой ФАПа ознакомились руководитель района Радмир Беляев, глава Монашевского поселения Ростислав Иосифов, главный врач Центральной районной больницы Оксана Бахматова. Они отметили, что в новом медучреждении созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи.

«Необходимо сохранить здоровье наших пожилых сельчан, детей. С большой радостью мы открываем этот объект», — сказал Радмир Беляев.

Благодарственное письмо руководителя района за вклад в организацию и проведение строительно-монтажных работ социально-значимого объекта вручили начальнику планово-технического отдела Управления инвестиционного и инфраструктурного развития района Казбеку Раджабову. Также благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения удостоили заведующую Актазинским ФАПом, фельдшера Центральной районной больницы Елену Степанову.

После церемонии перерезания символической ленточки гости и жители осмотрели помещения нового ФАПа. Важное событие украсил творческий коллектив местного ДК.