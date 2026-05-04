В Менделеевском районе открыли «Парту Героя» в честь участников СВО

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил о прошедшей памятной церемонии в Ильнетской школе имени Микая.

Здесь открыли «Парту Героя», посвященную выпускникам школы – участникам специальной военной операции : Морозову Сергею Михайловичу, Григорьеву Николаю Васильевичу и Григорьеву Николаю Семеновичу.

Парта установлена перед стендом, посвященным землякам – участникам Афганской и Чеченской войн, а также СВО. По словам Искандарова, это не просто информационный объект, а символ памяти, мужества и преемственности поколений.

В церемонии приняли участие глава Монашевского сельского поселения Ростислав Иосифов, директор школы Эльвира Савельева, родные героев, односельчане, педагоги и учащиеся.

Почетное право открыть «Парту Героя» было предоставлено президенту школы, ученику Данилу Кузнецову и дочери участника СВО Сергея Морозова – Виктории Петровой.

«Пусть "Парта Героя" станет для каждого ученика символом доблести, чести и безграничной любви к своей Отчизне», – отметил Роберт Искандаров.